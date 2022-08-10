Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı topa tuttu:" 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim diyemiyor"

İlleri ziyaret ederek vatandaşların nabzını tutan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu yıl 4.kez Denizli'ye geldi. Kale ilçesinde partilerle bir araya gelen İnce, daha sonra beraberindekilerle kent merkezine geçti.

Burada bir otelde basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce çarpıcı açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nı eleştiren Muharrem İnce," Şunu söyleyeyim 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim düşün peşime diyemiyor” dedi.

" TÜRKİYE’DE İKİ İTTİFAK YOK, ÜÇ İTTİFAK VAR"

Sözlerine devam eden Muharrem İnce," Türkiye’de iki ittifak yok, üç ittifak var. Bir de rant ittifakı var" dedi. İnce sözlerine şöyle devam etti:

"Duymadınız mı? Muğla, Bodrum, Marmaris Çeşme böyle ilginç yerlerde, çok ilginç ittifaklar var. Ruhsatlar CHP’li belediyede, çek raporu AK Parti’de. Denizli’de deniz kenarı olmadığı için sizde pek yok galiba, buralarda çok var. Otel, rezidans ne istiyorsanız sayabilirim"

"HALK TV, TELE 1, KRT, CHP’DEN VE İYİ PARTİ’DEN HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"

CHP'yi eleştiren Muharrem İnce, bazı haber kanallarının CHP ve İYİ Parti'den düzenli olarak maaş aldığını, miktarlarını bile söyleyeceğini ifade etti. İnce şunları söyledi:

“Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar"

"CEMAL ENGİNYURT KENDİNİ RİNGDE ZANNEDİYOR"

TV100'de katıldığı canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Demokrat Partili Cemal Enginyurt'u da eleştiren İnce, Enginyurt'u kendini ringde zannettiğini dile getirerek," Cemal Enginyurt’a gelince, kendini ringde zannediyor. Meclisi de ring zannediyor, stüdyoyu da ringe zannediyor, her yeri ring zannediyor. Ona da yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneriyorum. Siyaset yumrukla değil, dil ve beyinle yapılır” şeklinde konuştu.

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