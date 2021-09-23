Muhassala ne demek, TDK'ya göre Muhassala kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhassala ne demek? Muhassala TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhassala kelimesi. Peki muhassala ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhassala nedir, muhassala kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Muhassala kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Muhassala kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MUHASSALA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhassala kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhassala kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhassala kelimesi anlamı şu şekildedir:

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