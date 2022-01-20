Müheyyiç ne demek, TDK'ya göre Müheyyiç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müheyyiç ne demek? Müheyyiç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müheyyiç kelimesi. Peki müheyyiç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müheyyiç nedir, müheyyiç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜHEYYİÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müheyyiç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müheyyiç kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müheyyiç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Coşturucu, heyecan verici

