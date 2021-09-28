Muhtıra ne demek, TDK'ya göre Muhtıra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhtıra ne demek? Muhtıra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhtıra kelimesi. Peki muhtıra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhtıra nedir, muhtıra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Muhtıra kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Muhtıra kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MUHTIRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhtıra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhtıra kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhtıra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla yazılan yazı

- Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, memorandum, nota

- Andıç

- Günlük

