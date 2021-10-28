Mühür Pensi ne demek, TDK'ya göre Mühür Pensi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mühür pensi ne demek? Mühür pensi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mühür pensi kelimesi. Peki mühür pensi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mühür pensi nedir, mühür pensi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜHÜR PENSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mühür pensi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mühür pensi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını mühürlemek amacıyla bir kurşun parçasının teller üzerine tutturulup sıkıştırılması için kullanılan araç

