Korku ve aksiyon türünde olan Mumya filmi ilk kez 2017 yılında vizyona girmiştir. Beyaz perdede sinemaseverler tarafından bir hayli beğenilen film bu kez televizyon ekranlarında verilecek. Peki Mumya filmi konusu nedir? Oyuncular kimler? Nerede, ne zaman çekildi?

MUMYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

2.000 yıl önce Mısır prensesi Ahmanet (Sofia Boutella) babasını öldürür ve karanlık büyü kullanmaya başlar. Canlı kumların altındaki bir mezarda canlanmış olarak cezalandırılır. Mezarı yeniden keşfedilip modern zamanlarda açıldıktan sonra yeniden diriliyor ve binlerce yılda büyüyen ve tüm insanlığa meydan okuyan korkunç olaylarla dolu bir kötülük getiriyor.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise

Sofia Boutella

Annabelle Wallis

Jake Johnson

Courtney B. Vance

Russell Crowe

MUMYA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD tarafından çekilen Mumya filmi 9 Haziran 2017'de çekildi. Filmin süresi 1 saat 51 dakikadır. Mumya filminin türü ise Fantastik, Macera, Korku'dur.