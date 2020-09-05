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Mumya filmi konusu nedir? Oyuncular kimler? Nerede, ne zaman çekildi?

Mumya filmi konusu nedir? Oyuncular kimler? Nerede, ne zaman çekildi? Yönetmen koltuğunda Alex Kurtzman'ın oturduğu Mumya filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısında olacak. İşte Mumya filmi hakkında bilgiler...

Mumya filmi konusu nedir? Oyuncular kimler? Nerede, ne zaman çekildi?

Korku ve aksiyon türünde olan Mumya filmi ilk kez 2017 yılında vizyona girmiştir. Beyaz perdede sinemaseverler tarafından bir hayli beğenilen film bu kez televizyon ekranlarında verilecek. Peki Mumya filmi konusu nedir? Oyuncular kimler? Nerede, ne zaman çekildi?

MUMYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

2.000 yıl önce Mısır prensesi Ahmanet (Sofia Boutella) babasını öldürür ve karanlık büyü kullanmaya başlar. Canlı kumların altındaki bir mezarda canlanmış olarak cezalandırılır. Mezarı yeniden keşfedilip modern zamanlarda açıldıktan sonra yeniden diriliyor ve binlerce yılda büyüyen ve tüm insanlığa meydan okuyan korkunç olaylarla dolu bir kötülük getiriyor.

Mumya filmi konusu nedir? Oyuncular kimler? Nerede, ne zaman çekildi?

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise
Sofia Boutella
Annabelle Wallis
Jake Johnson
Courtney B. Vance
Russell Crowe

Mumya filmi konusu nedir? Oyuncular kimler? Nerede, ne zaman çekildi?

MUMYA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD tarafından çekilen Mumya filmi 9 Haziran 2017'de çekildi. Filmin süresi  1 saat 51 dakikadır. Mumya filminin türü ise Fantastik, Macera, Korku'dur.

Mumya filmi konusu nedir? Oyuncular kimler? Nerede, ne zaman çekildi?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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