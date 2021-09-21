Münekkitlik ne demek, TDK'ya göre Münekkitlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Boşanmak isteyen eşine falçatayla dehşeti yaşattı! İyi hal indirimi aldı!Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linkiBeşiktaş - Adana Demirspor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiNafia ne demek, TDK'ya göre Nafia kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Tokat'ta korkutan deprem! 4.3 ile sallandı!Diğer Sağlık Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Sağlık Personeli Maaşları, ve İş İlanlarıFatih Karagümrük 0-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCUBilgisayarlı Muhasebe Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Maaşları, ve İş İlanlarıÇaykur Rizespor 1-2 Altay | MAÇ SONUCU
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Münekkitlik ne demek, TDK'ya göre Münekkitlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Münekkitlik ne demek, TDK'ya göre Münekkitlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Münekkitlik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Münekkitlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Münekkitlik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Münekkitlik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Münekkitlik ne demek, TDK'ya göre Münekkitlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Münekkitlik ne demek? Münekkitlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi münekkitlik kelimesi. Peki münekkitlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre münekkitlik nedir, münekkitlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Münekkitlik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Münekkitlik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

MÜNEKKİTLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Münekkitlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre münekkitlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eleştirmenlik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT