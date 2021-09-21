Münekkitlik ne demek, TDK'ya göre Münekkitlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Münekkitlik ne demek? Münekkitlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi münekkitlik kelimesi. Peki münekkitlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre münekkitlik nedir, münekkitlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Münekkitlik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Münekkitlik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜNEKKİTLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Münekkitlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre münekkitlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eleştirmenlik

