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Murat Övüç’ten herkese örnek olacak hareket! Bu kez sahne kıyafetleriyle değil yardımlarıyla konuşuluyor

Murat Övüç, herkese örnek olacak davranışta bulundu. Ünlü fenomen Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmayarak koli yardımlarında bulundu.

Murat Övüç’ten herkese örnek olacak hareket! Bu kez sahne kıyafetleriyle değil yardımlarıyla konuşuluyor

Ünlü fenomen Murat Övüç, sahne kıyafetleri ve sergilediği tavırlarla kimilerinin sert eleştirilerine maruz kalırken kimileri tarafından hoşça karşılanıyor. Murat Övüç, bu kez sahne kıyafetleriyle gündem de değil yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor.

Murat Övüç’ten herkese örnek olacak hareket! Bu kez sahne kıyafetleriyle değil yardımlarıyla konuşuluyor

RAMAZAN AYINDA DA ONLARI UNUTMADI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan fenomen Murat Övüç, resmi Instagram hesabından paylaşımlara doymuyor. Her sahne aldığı yeri takipçileriyle paylaşan ünlü fenomen bu kez alkışlanacak bir davranışta bulundu.

Murat Övüç’ten herkese örnek olacak hareket! Bu kez sahne kıyafetleriyle değil yardımlarıyla konuşuluyor

Murat Övüç, son zamanlarda ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla biliniyor. Ünlü fenomen Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi unutmayarak Ramazan kolileri dağıttı.

Murat Övüç’ten herkese örnek olacak hareket! Bu kez sahne kıyafetleriyle değil yardımlarıyla konuşuluyor

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