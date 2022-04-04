Murat Övüç’ten herkese örnek olacak hareket! Bu kez sahne kıyafetleriyle değil yardımlarıyla konuşuluyor

Ünlü fenomen Murat Övüç, sahne kıyafetleri ve sergilediği tavırlarla kimilerinin sert eleştirilerine maruz kalırken kimileri tarafından hoşça karşılanıyor. Murat Övüç, bu kez sahne kıyafetleriyle gündem de değil yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor.

RAMAZAN AYINDA DA ONLARI UNUTMADI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan fenomen Murat Övüç, resmi Instagram hesabından paylaşımlara doymuyor. Her sahne aldığı yeri takipçileriyle paylaşan ünlü fenomen bu kez alkışlanacak bir davranışta bulundu.

Murat Övüç, son zamanlarda ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla biliniyor. Ünlü fenomen Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi unutmayarak Ramazan kolileri dağıttı.

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