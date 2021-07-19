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Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi?

Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı kurban ibadetiyle ilgili merak edilenleri sıkça sorulan sorular bölümünde yayınladı.

Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi?

Eti yenen hayvanların etlerinin helal olması için, hayvanı kesecek kimsenin, akıl ve temyiz gücüne sahip, müslüman veya ehl-i kitaptan olması gerekir.

Ehl-i kitaptan olmayan mecûsî, putperest veya ateistin kestiği hayvanın eti helal değildir. Bunların kestiği hayvan da kurban olmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 229; el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 370; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 474).

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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