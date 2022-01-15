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  3. Mustafa Sarıgül, TikTok'ta şov yaptı! Yaşlı çalışanını karşısına alıp, fırça çekti! Görüntüler tepki topladı!

Mustafa Sarıgül, TikTok'ta şov yaptı! Yaşlı çalışanını karşısına alıp, fırça çekti! Görüntüler tepki topladı!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok platformunda yayınladığı video ile büyük tepki topladı. Parti çalışanını karşısına alıp azarlayan Sarıgül, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eski Şişli Belediye Başkanı, bugünün Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinde yaşı ileri olan bir çalışanını kamera karşısında azarladı. O anları sosyal medya platformu olan TikTok'ta yayınlayan Sarıgül, senaryoya döktüğü şovunu izleyicilerin beğenisine sundu ancak, istediği tepkiyi alamadı. Sarıgül'ün çalışanına karşı kullandığı üslubu, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Mustafa Sarıgül, TikTok'ta şov yaptı! Yaşlı çalışanını karşısına alıp, fırça çekti! Görüntüler tepki topladı!

"OYUNCU OLARAK SİZLERİ UYGUN GÖRDÜK"

Mustafa Sarıgül'ün, senaryosunu ve oyunculuğunu oldukça amatör bulan sosyal medya kullanıcıları "Sevgili Mustafa Sarıgül, kanalımızda yeni çekilecek bir film için sizleri oyuncu olarak uygun gördük." yorumunda bulundu. Sarıgül'ün, karşısındaki kendinden yaşça büyük çalışanına sergilediği davranışları ise, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Mustafa Sarıgül, TikTok'ta şov yaptı! Yaşlı çalışanını karşısına alıp, fırça çekti! Görüntüler tepki topladı!

Mustafa Sarıgül, TikTok'ta şov yaptı! Yaşlı çalışanını karşısına alıp, fırça çekti! Görüntüler tepki topladı!

 

Büşra Mercimek
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