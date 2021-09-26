Müsvedde ne demek, TDK'ya göre Müsvedde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müsvedde ne demek? Müsvedde TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müsvedde kelimesi. Peki müsvedde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müsvedde nedir, müsvedde kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Müsvedde kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Müsvedde kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜSVEDDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müsvedde kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müsvedde kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müsvedde kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazı taslağı, karalama

- Bir şeyin kötü benzeri



MÜSVEDDE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sende başka âşıkane müsvedde varsa bana ver.

- Anne değil ki anne müsveddesi.



MÜSVEDDE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- müsvedde defteri, insan müsveddesi

