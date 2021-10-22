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Mutantan ne demek, TDK'ya göre Mutantan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mutantan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mutantan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mutantan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mutantan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mutantan ne demek, TDK'ya göre Mutantan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mutantan ne demek? Mutantan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mutantan kelimesi. Peki mutantan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mutantan nedir, mutantan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUTANTAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mutantan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mutantan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mutantan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görkemli, şatafatlı

MUTANTAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Salih Paşa'ya, uğrayacağı iskelelerde mutantan istikballer yapılması hakkında talimat verilmişti.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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