Mutçu ne demek, TDK'ya göre Mutçu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mutçu ne demek? Mutçu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mutçu kelimesi. Peki mutçu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mutçu nedir, mutçu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUTÇU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mutçu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mutçu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mutçuluk öğretisini benimseyen, evdemonist

