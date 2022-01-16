Mütemmimlik ne demek, TDK'ya göre Mütemmimlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütemmimlik ne demek? Mütemmimlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütemmimlik kelimesi. Peki mütemmimlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütemmimlik nedir, mütemmimlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTEMMİMLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütemmimlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mütemmimlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mütemmim olma durumu

