Mütezayit ne demek, TDK'ya göre Mütezayit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütezayit ne demek? Mütezayit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütezayit kelimesi. Peki mütezayit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütezayit nedir, mütezayit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mütezayit kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mütezayit kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜTEZAYİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütezayit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütezayit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütezayit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Artan, çoğalan

