Naci Görür, yıllar önce Kahramanmaraş için uyarmışı: "Burada 1513'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem var, burası depreme gebe bir yer"

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür'ün 2020 yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası katıldığı canlı yayında, Kahramanmaraş bölgesi için uyarmıştı.

Prof. Dr. Naci Görür, "Kahramanmaraş yöresine dikkatli bakmak lazım. Oralara de stres transferi olmuş olabilir. Dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu bölgesinde en son deprem 1513, sene 2020. Anormal bir zaman geçmiş. Burada 1513'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem var. O halde burası depreme gebe bir yer. Buralara özellikle dikkat etmek lazım. Şimdiden zarar azaltıcı önlemlere başvuracağız" demişti.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Görür'ün açıklamaları yeniden gündem oldu.