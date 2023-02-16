Nadir Ciftci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadir Ciftci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nadir Ciftci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nadir Ciftci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nadir Ciftci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadir Ciftci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadir Ciftci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nadir Ciftci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nadir Ciftci 12 Şubat 1992 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Nadir Çiftçi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nadir Ciftci Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tribüne Sportagentur yapmaktadır. Nadir Ciftci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İskenderunspor futbol takımında oynamaktadır. İskenderunspor takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nadir Ciftci'nin İskenderunspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nadir Ciftciboyu ve yaşı kaç

Nadir Ciftci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nadir Ciftci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nadir Ciftci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nadir Ciftci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında ADO Altyapı

1 Temmuz 2007 yılında ADO U17

1 Temmuz 2008 yılında Portsmouth U18

1 Temmuz 2010 yılında FC Portsmouth

4 Temmuz 2011 yılında Kayserispor

24 Ağu 2012 yılında NAC Breda

25 Temmuz 2013 yılında Dundee United

9 Temmuz 2015 yılında Celtic

1 Şubat 2016 yılında Eskişehirspor

31 Mayıs 2016 yılında Celtic

16 Şubat 2017 yılında Pogon Szczecin

30 Haziran 2017 yılında Celtic

21 Ağu 2017 yılında Plymouth Argyle

8 Ocak 2018 yılında Celtic

9 Ocak 2018 yılında Motherwell FC

31 Mayıs 2018 yılında Celtic

4 Temmuz 2018 yılında Gençlerbirliği

20 Ağu 2020 yılında Ç. Rizespor

2 Ekim 2020 yılında Samsunspor

2 Eylül 2021 yılında Ankaragücü

5 Ocak 2022 yılında St. Johnstone

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2022 yılında Makedonikos

24 Ocak 2023 yılında İskenderunspor

Nadir Ciftci kimdir

Nadir Ciftci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nadir Ciftci şuan İskenderunspor takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Haaglandia, ADO Den Haag (2003-2008)

Nadir Ciftci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Nadir Ciftci nereli

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