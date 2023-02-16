Halil Karatas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Karatas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil Karatas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil Karatas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil Karatas 18 Şubat 2000 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Halil Karataş şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil Karatas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halil Karatas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Halil Karatas'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Halil Karatas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil Karatas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Halil Karatas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil Karatas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2018 yılında Erzin Belediye

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

22 Nisan 2021 yılında Yatağanspor

4 Haziran 2021 yılında Bağcılar SK

27 Ekim 2021 yılında Emar Grup FK

15 Ağu 2022 yılında Osmaniyespor FK

Halil Karatas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil Karatas şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.