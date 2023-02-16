Sefik Abali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefik Abali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sefik Abali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sefik Abali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sefik Abali 7 Haziran 2002 tarihinde Innsbruck şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Şefik Abalı şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sefik Abali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Sefik Abali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İskenderunspor futbol takımında oynamaktadır. İskenderunspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sefik Abali'nin İskenderunspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sefik Abali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/sefik_abali04

Sefik Abali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sefik Abali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sefik Abali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sefik Abali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında W. Innsbruck J.

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2021 yılında Göztepe

8 Temmuz 2021 yılında SKU Amstetten

25 Ocak 2022 yılında Göztepe

31 Ocak 2022 yılında FC Dordrecht

12 Ocak 2023 yılında İskenderunspor

Sefik Abali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sefik Abali şuan İskenderunspor takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sefik Abali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Telfs (2010-2012), FC Wacker Innsbruck (2012-2016), AKA Tirol (2016-2019)

Türkiye U19 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.