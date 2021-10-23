Nakdî ne demek, TDK'ya göre Nakdî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nakdî ne demek? Nakdî TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nakdî kelimesi. Peki nakdî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nakdî nedir, nakdî kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAKDÎ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nakdî kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nakdî kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nakdî kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parasal



NAKDÎ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ve bu nakdî fedakârlıkların yekûnuyla, dört beş aile rahat rahat geçinebilirdi.



NAKDÎ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- nakdî ceza, nakdî kıymet, nakdî teminat, nakdî vergi, nakdî yardım

