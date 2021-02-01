Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide telefon çaldı!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişi, öğle namazı kılma bahanesiyle gittiği camide namaz kılma taklidi yaparak bir vatandaşın ayağının ucuna bıraktığı cep telefonunu gasp etti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan bu görüntülerin ardından telefonunun çalındığını anlayan kişi o anları böyle anlattı.