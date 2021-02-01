1 Şubat Hava Durumu | Batı bölgelere sağanak yağış etkili olacak!
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurdun batı kesimlerinin kıyı bölgelerinde sağanak yağış etkili olurken diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir havanın görüleceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
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