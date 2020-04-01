Son zamanlarda Nas suresinin anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Siyaset gündeminde de yer alan Nas suresinin anlamını ve okunuşunu merak edenler için haberimizde Nas suresi okunuşu ve anlamı | Nas suresi anlamı konu başlıklarına yer verdik. İşte detaylar...

NAS SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI | NAS SURESİ ANLAMI

Peygamberimiz (S.a.v.) "Felâk Nâs sûrelerini okuyup bu iki sûre ile Allah'a sığının, zira Allah'a hiç bir kul bunlardan daha fazîletli birşey ile sığınamaz" buyurmuşlardır.

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e'ûzü birabbinnâs

2- Melikinnâs

3- İlâhinnâs

4- Min şerrilvesvâsilhannâs

5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

6- Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

2- İnsanların hükümdârına,

3- İnsanların ilâhına,

4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.