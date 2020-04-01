Nas suresi okunuşu ve anlamı | Nas suresi anlamı
Nas suresi Mekke döneminde inmiştir ve 6 âyettir. Allaha sığınma anlamına gelen ‘’muavvizeteyn’’ adı verilir. İşte Nas suresi okunuşu ve anlamı | Nas suresi anlamı
Son zamanlarda Nas suresinin anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Siyaset gündeminde de yer alan Nas suresinin anlamını ve okunuşunu merak edenler için haberimizde Nas suresi okunuşu ve anlamı | Nas suresi anlamı konu başlıklarına yer verdik. İşte detaylar...
NAS SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI | NAS SURESİ ANLAMI
Peygamberimiz (S.a.v.) "Felâk Nâs sûrelerini okuyup bu iki sûre ile Allah'a sığının, zira Allah'a hiç bir kul bunlardan daha fazîletli birşey ile sığınamaz" buyurmuşlardır.
Nas Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs
Nas Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların hükümdârına,
3- İnsanların ilâhına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.