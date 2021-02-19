NASA ekibinin fıstık geleneği nedir?
NASA aracı Perseverance'ın Mars'a adım atması süresince NASA ekibinin neden fıstık yedikleri herkes tarafından merak edilmişti. Habertürk ekranlarında NASA aracı Perseverance'ın Mars'a adım atması hakkında konuşan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, ekibin fıstık yemesi konusuyla ilgili detayları canlı yayında açıkladı.
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19 Şubat 2021 Cuma 17:34
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