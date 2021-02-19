Sefirin Kızı 41. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar ve Mavi Melek'i bulabilecek mi?
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sancar ile Mavi'nin sevgi dolu anları ekrana yansırken Halise ise Sancar'a Mavi'den eş olmaz sözünü yinelemektedir. Güven, Melek'i alıp götürürken Sancar ve Mavi ise Melek'in peşine düşmektedir.
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19 Şubat 2021 Cuma 14:00
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