  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Sefirin Kızı 41. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar ve Mavi Melek'i bulabilecek mi?

Sefirin Kızı 41. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar ve Mavi Melek'i bulabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sancar ile Mavi'nin sevgi dolu anları ekrana yansırken Halise ise Sancar'a Mavi'den eş olmaz sözünü yinelemektedir. Güven, Melek'i alıp götürürken Sancar ve Mavi ise Melek'in peşine düşmektedir.

Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı Savaş'tan hesap soruyor!Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı Savaş'tan hesap soruyor!

Mucize Doktor 51. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ezo'nun Ali ve Nazlı'yı ayırma planı!Mucize Doktor 51. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ezo'nun Ali ve Nazlı'yı ayırma planı!

Hercai 60. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan'a gelen tokadı Miran engelliyor!Hercai 60. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan'a gelen tokadı Miran engelliyor!

Arıza 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza, Halide için namlunun ucunda!Arıza 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza, Halide için namlunun ucunda!

 

19 Şubat 2021 Cuma 14:00
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Sefirin Kızı 41. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar ve Mavi Melek'i bulabilecek mi?
Sefirin Kızı 41. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar ve Mavi Melek'i bulabilecek mi?
Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı Savaş'tan hesap soruyor!
Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı Savaş'tan hesap soruyor!
Mucize Doktor 51. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ezo'nun Ali ve Nazlı'yı ayırma planı!
Mucize Doktor 51. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ezo'nun Ali ve Nazlı'yı ayırma planı!
Hercai 60. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan'a gelen tokadı Miran engelliyor!
Hercai 60. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan'a gelen tokadı Miran engelliyor!
Arıza 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza, Halide için namlunun ucunda!
Arıza 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza, Halide için namlunun ucunda!
Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Malhun Hatun, Osman Bey'i etkiliyor!
Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Malhun Hatun, Osman Bey'i etkiliyor!
Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül'e Haluk şoku!
Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül'e Haluk şoku!
Hekimoğlu 38. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hekimoğlu'nun hastanedeki mesaisi başlıyor!
Hekimoğlu 38. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hekimoğlu'nun hastanedeki mesaisi başlıyor!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 52. bölüm fragmanı yayınlandı! | Evliliğe Kuzey'den 'tokat' gibi cevap!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 52. bölüm fragmanı yayınlandı! | Evliliğe Kuzey'den 'tokat' gibi cevap!
Sen Çal Kapımı 32. bölüm fragmanı yayınlandı! | Eda yeni sevgilisiyle evleniyor!
Sen Çal Kapımı 32. bölüm fragmanı yayınlandı! | Eda yeni sevgilisiyle evleniyor!