Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır? Nasuh ne demek, anlamı nedir?

Bir zamanlar magazin programlarında kendisini sık sık görmeye alışık olduğumuz Meriç Erkan, katıldığı bir yayında hayatını değiştirerek nasuh tövbesi ettiğini söyledi. Bunun üzerine nasuh ne demek, anlamı nedir? Sorusu internette en çok aratılan konular arasında yer aldı. İçten ve samimi yapılan duaya verilen bu tövbe hakkında Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır? Sorularını cevaplandırdık...

NASUH NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Nasuh kelimesi sözlüklerde 'en halis, en safi ve en içten' anlamlarına geldiği paylaşılmaktadır. Ayrıca nauss kelimesinin yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını barındırdığı ifade edilmektedir. Yani nasus tövbesi içten, tüm samimiyetle, kalpten inanarak tövbe etmek anlamına gelmektedir.

Nasuh tövbesi edilirken kişi, yaptığı günahtan dolayı duyduğu vicdan azabı nedeniyle iç dünyası kendini sıkmalı, dünyadan zevk alamamaya başlaması sonraası Allah’a sadakat ve tüm samimiyetle yalvarıp, sığınmalıdır. Nasuh tövbesi, bilmeden yapılan kötülüklerin farkına varılmasının hemen sonrasında o kötülüğü derhal terk edebilme şeklindeki azim ve kararlılıktır

NASUH TÖVBESİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Nasuh Tövbesi; geçmişte yaptığı günahlardan dolayı pişman olan bir kişinin o günahları tamamen terk ederek samimi ve içten şekilde tövbe etmesi ve Allah'a sığınmasıdır. Bu günahı bir daha işlemeyeceğini kendi içinde de bilmesi, kararlı davranmasıdır.

Nasuh tövbesi için okunan dua bulunmaktadır. Kişi günahlarından dolayı duyduğu vicdan azabından kurtulmak için onu tamamen akli ve vicdani olarak terk etmeli, Allah'a sığınmalı ve ondan af dilemeli. Bunun ardından nasuh tövbesi okunmalı:

" Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente"

Nasuh tövbesinin anlamı:

"Allahım sen benim Rabbimsin Senden başka ilâh yoktur Sen beni yarattın.Ben de senin kulunum Gücüm yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim. Günahımı da îtiraf ederim. Beni mağfiret et Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın."