Nazime isminin anlamı nedir, Nazime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nazime isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nazime ismi ne demek, Nazime ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor.Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nazime isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Nazime İsminin anlamı nedir? TDK Nazime anlamı:

Nazime isminin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmamaktadır.

Nazime İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nazime ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nazime isminin kökeni:

Nazime ismi Farsça kökenli bir isimdir.Türkiye'de 12726 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nazime isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nazime isminin rengi:

Camgöbeği

Nazime ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nazime isminin Harf Analizi Nedir ?

Nazime ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

Nazime isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nazime ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

Z : 29

İ : 12

M : 16

E : 6

= 81 – Nazime İsminin Numeroloji Toplamı 81’dir.

Nazime isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nazime ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nazime isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 Z: 8 İ: 9 M: 4 E: 5 = 32

3 + 2 = 5 Kader sayısıdır

Nazime isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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