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Nefesler tutuldu, geri sayım başladı! Beklentiler yüzde 40'ı geçti, asgari ücret açıklanıyor!

Milyonlarca çalışanı ve ailesini yakından ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, taraflar 4'üncü kez bir araya geldi. Asgari ücret için geri sayım sayım başlarken, belirlenen rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna sunacak.

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı! Beklentiler yüzde 40'ı geçti, asgari ücret açıklanıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete yönelik umut dolu açıklamaları, milyonlarca vatandaşın heyecan sebebi oldu. Asgari ücrete ilişkin "bayram havası yaşatacak" diyen Bakan Bilgin, bugün açıklanması beklenen rakamların vatandaşı mutlu edeceğini de savundu. Dördüncü kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hemen ardından, saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret rakamını kamuoyuna sunacağı bildirildi.

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı! Beklentiler yüzde 40'ı geçti, asgari ücret açıklanıyor!

GELİRLERDEKİ ASGARİ ÜCRET ETKİSİ

Asgari ücretin bir çok getirisi de olacak. Örneğin; Asgari ücretin üzerinde maaşı olanlara da yükseliş nispetinde zam yapılacak, 20 milyona yakın çalışanın asgari geçim indirimi artırılacak,  işsizlik maaşlarında asgari ücret artış oranı kadar yükseliş olacak,  sosyal ödemelerde gelir kriteri değişecek, yararlanan sayısı artacak, kıdem ve ihbar tazminatı yükselecek.

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı! Beklentiler yüzde 40'ı geçti, asgari ücret açıklanıyor!

PRİMDE İNDİRİM TALEBİ

Vergi ve primlerinin de netlik kazanacağını duyan vatandaşın, bugün heyecanla dördüncü kez gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücreti açıklamasını bekliyor.

İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı! Beklentiler yüzde 40'ı geçti, asgari ücret açıklanıyor!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Kulislerdeki son rakamın 4070 ila 4090 lira arasında olacağı belirtiliyor. Net rakamların bugün akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Abdulkadir Selvi'nin "Asgari ücretin 4 bin 20 veya 4 bin 70 olacağı yönünde duyumlar aldım" demesinin ardından, gözler  Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklayacağı karara çevrildi.

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı! Beklentiler yüzde 40'ı geçti, asgari ücret açıklanıyor!

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Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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