Neftî ne demek, TDK'ya göre Neftî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Neftî ne demek? Neftî TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi neftî kelimesi. Peki neftî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre neftî nedir, neftî kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEFTÎ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Neftî kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Neftî kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre neftî kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Siyaha yakın koyu yeşil renk

- Bu renkte olan



NEFTÎ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Karacaahmet'in koyu servileri bulutsuz ufukta neftî bir leke hâlinde göze batıyordu.

- Geride tek tük ev ve onların da ardında yarı filizî, yarı neftî bir orman seçiliyordu.

