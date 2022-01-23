Nermi isminin anlamı nedir, Nermi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nermi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nermi ismi ne demek, Nermi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nermi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nermi İsminin anlamı nedir? TDK Nermi anlamı:

Nermi isminin anlamı Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup, halk arasında Yumuşak, gevşeklik olarak bilinmektedir.

Nermi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nermi ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Nermi isminin kökeni:

Nermi ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 173 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nermi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nermi isminin rengi:

Barut

Nermi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nermi isminin Harf Analizi Nedir ?

Nermi ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Nermi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nermi ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

E : 6

R : 21

M : 16

İ : 12

= 72 – Nermi İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

Nermi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nermi ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nermi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 E: 5 R: 9 M: 4 İ: 9 = 32

3 + 2 = 5 Kader sayısıdır

Nermi isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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