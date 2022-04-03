Neslihan Atagül’ün partneri belli oldu! Eşi Kadir Doğulu ile ekranlara dönüyor Ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün yeni dizisi için partnerinin kim olduğu merak konusu oldu. Neslihan Atagül’ün yeni partneri eşi Kadir Doğulu oldu.

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