Neslihan Atagül’ün partneri belli oldu! Eşi Kadir Doğulu ile ekranlara dönüyor
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün yeni dizisi için partnerinin kim olduğu merak konusu oldu. Neslihan Atagül’ün yeni partneri eşi Kadir Doğulu oldu.
Sefirin Kızı dizisine hastalığı nedeniyle veda eden ünlü oyuncu Neslihan Atagül yeni bir dizi için anlaşmaları sağladı. Neslihan Atagül, “Gecenin Ucunda” projesiyle ekranlara dönme kararı aldı. Atagül’ün yeni dizisinde partnerinin kim olduğu merak edildi.
9 YIL SONRA BİR İLK YAŞANACAK
Güzel oyuncunun başrol olacağı dizi “Gecenin Ucunda”’da partneri eşi Kadir Doğulu oldu. Neslihan Atagül'ün oyuncu eşi Kadir Doğulu Gecenin Ucunda’nın başrol karakteri “Kazım”ı canlandıracak. Böylece 2013- 2014 sezonunda 50 bölüm süren “Fatih Harbiye” dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu; 9 yıl aradan sonra yeniden aynı projede partner olacaklar.
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