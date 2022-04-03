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Neslihan Atagül’ün partneri belli oldu! Eşi Kadir Doğulu ile ekranlara dönüyor

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün yeni dizisi için partnerinin kim olduğu merak konusu oldu. Neslihan Atagül’ün yeni partneri eşi Kadir Doğulu oldu.

Neslihan Atagül’ün partneri belli oldu! Eşi Kadir Doğulu ile ekranlara dönüyor

Sefirin Kızı dizisine hastalığı nedeniyle veda eden ünlü oyuncu Neslihan Atagül yeni bir dizi için anlaşmaları sağladı. Neslihan Atagül, “Gecenin Ucunda” projesiyle ekranlara dönme kararı aldı. Atagül’ün yeni dizisinde partnerinin kim olduğu merak edildi.

Neslihan Atagül’ün partneri belli oldu! Eşi Kadir Doğulu ile ekranlara dönüyor

9 YIL SONRA BİR İLK YAŞANACAK

Güzel oyuncunun başrol olacağı dizi “Gecenin Ucunda”’da partneri eşi Kadir Doğulu oldu.  Neslihan Atagül'ün oyuncu eşi Kadir Doğulu Gecenin Ucunda’nın başrol karakteri “Kazım”ı canlandıracak. Böylece 2013- 2014 sezonunda 50 bölüm süren “Fatih Harbiye” dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu; 9 yıl aradan sonra yeniden aynı projede partner olacaklar.

Neslihan Atagül’ün partneri belli oldu! Eşi Kadir Doğulu ile ekranlara dönüyor

Neslihan Atagül’ün partneri belli oldu! Eşi Kadir Doğulu ile ekranlara dönüyor

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