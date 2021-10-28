Nesren ne demek, TDK'ya göre Nesren kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nesren ne demek? Nesren TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nesren kelimesi. Peki nesren ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nesren nedir, nesren kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NESREN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nesren kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nesren kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nesren kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nesir olarak, düzyazı olarak

