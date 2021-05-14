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  3. Netflix duyurdu: Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in belgeseli yayımlanacak!

Netflix duyurdu: Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in belgeseli yayımlanacak!

Türkiye'nin en çok kullanılan film izleme paltformları listesinde ilk sırada yer alan Netflix, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Galatasaray Teknik Dürektörü Fatih Terim'in belgeselinin çekileceğini duyurdu.

Netflix duyurdu: Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in belgeseli yayımlanacak!

Dünya üzerinde özellikle Avrupa sporcularını ele alarak yaptığı belgesellerle ismini geniş kitlelere duyuran ve Türkiye'de en çok tercih edilen platformlar arasında ilk sıralarda yer alan Netflix, Türkiye'deki sporcu belgesellerinde açılışı ünlü teknik direktör Fatih Terim ile yapacağını duyurdu. 

Netflix yetkililerinin resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te" ifadelerine yer verildi.

Fatih Terim yine sosyal medyada, kişisel Twitter hesabı üzerinden Netflix'e "Kameraları, ışıkları hazırla başlıyoruz..." şeklinde yanıt verdi.

Belgeselin yayın tarihi ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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