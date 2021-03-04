Netflix ücretleri ne kadar 2021? İşte yeni Netflix fiyatları 2021

Dizi, film, anime, belgesel gibi binlerce içeriği bünyesinde barındıran platform Netflix ücretlerine yüzde 50 oranında (fahiş) bir zam geldi. Bu durum kullanıcıların tepkisini çekerken yeni fiyatlar da merak konusu oldu.

NETFLİX ÜCRETLERİ NE KADAR 2021? İŞTE YENİ NETFLİX FİYATLARI 2021

Netflix'in temel paketinin 17.99 TL olan ücreti yüzde 50 artışla aylık 26.99 TL oldu.

Standart paket ise 29.99 TL'den 40.99 TL'ye yükseldi. Bu pakete yüzde 36.7 oranında zam yapıldı.

41.99 TL ücreti olan özel pakete ise yüzde 31 oranındaki zamla 54.99 TL oldu.

Yeni ücret tarifesi 4 Mart'tan (bugün) itibaren geçerli olacak.

Netflix sözcüsünden zam kararına ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de içerik kütüphanesinin zenginleştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için ücretlerin güncellediği ifade edildi.

Sözcü yeni ücretlere ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

" Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.”