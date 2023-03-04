Nezire isminin anlamı nedir, Nezire ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nezire isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nezire ismi ne demek, Nezire ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nezire isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Nezire İsminin anlamı nedir? TDK Nezire anlamı:

Nezire ismi Türk Dil Kurumunda Bir dilekte bulunan, adak adayan anlamında tanımlanmaktadır.

Nezire İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nezire ismi Kuran-ı Kerim'de geçmektedir.

Kur'an'da 40'Tan Fazla Yerde Geçmektedir.

Nezire isminin kökeni:

Nezire ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 4262 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nezire isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nezire isminin rengi:

Alizarin

Nezire ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Nezire isminin Harf Analizi Nedir ?

Nezire ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

E : İletişim, duygusal karışık

Nezire isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nezire ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

E : 6

Z : 29

İ : 12

R : 21

E : 6

= 91 – Nezire İsminin Numeroloji Toplamı 91’dir.

Nezire isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nezire ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nezire isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 E: 5 Z: 8 İ: 9 R: 9 E: 5 = 41

4 + 1 = 5 Kader sayısıdır

Nezire isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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