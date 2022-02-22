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  3. Normalleşme süreci başlıyor! Mart ayının adımları belirlendi: Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkacak

Normalleşme süreci başlıyor! Mart ayının adımları belirlendi: Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkacak

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sürerken normale dönüş için yapılan değerlendiriliyor. Buna göre Mart ayından itibaren maske takma zorunluluğunun açık alanlarda kaldırılması, kapalı alanlarda ise devam etmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

Normalleşme süreci başlıyor! Mart ayının adımları belirlendi: Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkacak

Koronavirüs salgınında 100 bini gören vaka sayıları son günlerde düşmeye devam ederken yeni dönem için alınacak kararlar da masaya yatırılmaya başlandı. Yapılan toplantılarda Mart ayından itibaren normale dönüş dönüş için risk gruplarını ve 65 yaş üstünü öncelik alacak politikalar izlenerek bütün alanlarda normale dönüş değerlendiriliyor. Riski grubu için düzenlemeler yapılacağı belirtilirken havaların ısınmasıyla birlikte daha rahat bir döneme geçileceği belirtiliyor. 

Normalleşme süreci başlıyor! Mart ayının adımları belirlendi: Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkacak

AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK

Özellikle maske ve mesafe kullanımının açık alanlarda kaldırılması gündeme gelirken, park, bahçe ve sokaklarda bu kuralların zorunlu olmayacağı belirtiliyor. Lokanta ve restoranların açık mekanlarının da bu kapsamda değerlendirileceği kaydediliyor. Ayrıca koronavirüs salgını genelgesine göre denetlenmesi gereken bu alanlarda kontrollerin yapılmadığı ifade edildi.

Normalleşme süreci başlıyor! Mart ayının adımları belirlendi: Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkacak

KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANIMINA DEVAM EDİLECEK

İnsan yoğunluğunun fazla olduğu,  toplu taşıma araçları, uçak, tren, otobüs ile AVM’ler, tiyatro, Sinema gibi kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam edecek.

MOLNUPİRAVİR'İN YERLİ TEMİNİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 65 yaş ve üstü vatandaşların tedavisinde kullanılacağını açıkladığı Molnupiravir ilacı hakkında değerlendirme yapan yetkililer, söz konusu ilacın hastaneye yatmadan tedavide önemli olacağını görüşündeler. Yurt dışında ilk piyasaya çıktığı zaman TL olarak karşılığı 780 TL olan ilacın yerli temini konusunda adım atıldı. Böylece Sağlık Bakanlığı söz konusu ilacı 11 TL'den almaya başladı. 

Normalleşme süreci başlıyor! Mart ayının adımları belirlendi: Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkacak

HASTANELERDEKİ YÜK AZALACAK

Uzmanlar, 65 yaş üstü ve risk gruplarına verilen ilacın başarısının ilk semptomlardan sonra kullanılması olduğunu belirttiler. Uzmanlar ilaç için," Daha erken veya daha geç kullandığında istediğiniz sonucu sağlamaz. Doğru bir zamanlama ile bu ilaç kullanılmaya başladığında hastanelerdeki yük azalacak” değerlendirmesini yaptı. 

Normalleşme süreci başlıyor! Mart ayının adımları belirlendi: Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkacak

65 YAŞ ÜSTÜ VE RİSK GRUBUNUN TAKİBİ 

65 yaş üstü ve risk grubunda olan 9 milyon vatandaşın takipleri tartışılan konular arasında Özellikle aşısını yaptıran 4 milyon kişinin dışında kalanlara takip ve ikna çalışması önerilirken aşı yaptırmaları ve eksik aşılarının tamamlanması için, filyasyon ekipleri veya aile hekimleri aracılığıyla, “Gelip eksik aşılarınızı yapalım. Risk grubundasınız, aşı olun” çağrısı yapılması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Hürriyet, Bölge Gündem

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