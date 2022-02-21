Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen."

Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) February 21, 2022

KORONAVİRÜS KABİNEYİ ETKİLEDİ

Öte yandan bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

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