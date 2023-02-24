Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden bir tanesi de Nurdağı ilçesidir. Peki! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın biyografisi