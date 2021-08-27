Oasis dizisiyle ekrana dönecek olan Hazal Kaya'nın partneri belli oldu! Güzel oyuncuya bakın kim eşlik edecek!

Aşkı Memnu dizisiyle akıllara kazınan, Adını Feriha Koydum ile kariyerinde zirveyi yakalayan başarılı oyuncu Hazal Kaya Bizim Hikaye ardından yine Medyapım'ın projesiyle FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Oasis isimli diziyle ekrana gelecek.

Mesleğindeki başarısı ve Ali Atay'la olan mutlu evliliğyle dikkatleri üzerine çeken paylaşımlarıyla takdir toplayan güzel oyuncu Hazal Kaya’nın hangi projeyle ekrana döneceği merak ediliyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu, son dizisi Bizim Hikâye’nin yapımcısı Fatih Aksoy’la anlaştı. Medyapım’ın masasında olan Oasis dizisinde oynayacağı konuşulan Kaya, yine FOX ekranında olacak. Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak ismin ise Buğra Gülsoy olacağı söyleniyor. Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yer alacağı Oasis dizisinin yönetmen koltuğunda son olarak Maraşlı’yı çeken Arda Sarıgün oturacağı öğrenildi.

HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'de doğmuştur. Annesi ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüdü. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Kamera karşısına geçmesi reklam filmiyle başladı. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da "Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi"nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.

Hazal Kaya kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç?

BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?

Buğra Gülsoy, tam adı Behiç Buğra Gülsoy’dur. 22 Şubat 1982 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Tiyatro sahnesine ilk defa 13 yaşında Özel Arı Koleji’nde eğitimini sürdürürken çıktı.

2000 yıki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okurken bir arkadaşı vesilesi ile Açık Tiyatro adında bir tiyatro oluşumuna afiş tasarımları yapmaya başladı. Açık Tiyatro’nun Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ulubatlı ona oyunculuğu denemek isteyip istemediğii sordu. Önce yok dedi, sonra biraz ısrarcı olunca, oyunculuğu denedi ve Açık Tiyatro bünyesinde Eugene İonesco’nun “Kral Ölüyor (Exit The King)” oyunuyla oyunculuk hayatına başladı ve Açık Tiyatro’da oyunculuk yapmaya devam etti. Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı.

Buğra Gülsoy Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?