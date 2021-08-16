Ödüllü yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi Hayat'ın başrolleri belli oldu! İşte o bomba iki isim...

Filmleri oldukça beğenilen ödüllü yönetmenlerimizden Zeki Demirkubuz şu günlerde yeni sinema filmi için hazırlık yapıyor. 56 yaşındaki Zeki Demirkubuz'un “Hayat” adını verdiği filminin çekimleri ekim ayında başlayacak.

“Masumiyet”i “Kader”, “C Blok” gibi oldukça sevilen filmlere imza atmış yönetmenin "Hayat" filminin konusu ve oyuncu kadrosu hayranları tarafından merak edilirken filmin başrolleri belli oldu.

SEÇİMİ HAYAT OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son dönemin başarılı oyuncularından Miray Daner filmde başrol oynayacak. İlk başrol filmini çekmeye hazırlanan Daner, şu sıralar blutv’de yayınlanan “Saygı” dizisinin ikinci sezonunda yer alıyor. Güzel oyuncunun çekimler biter bitmez yeni projesi için hazırlık yapacağı söylendi. Yakın zamanda “El Kızı” başta olmak üzere birçok projeden teklif alan güzel oyuncu dizi yerine film çekmeye karar vererek seçimini Hayat'tan yana kullandı.

ÇUKUR'UN YILDIZI DA BAŞROL

Filmi için ilk olarak Miray Daner'le anlaşan Demirkubuz, filmde Daner'in partneri olacak erkek oyuncu için de Gülperi dizisindeki etkili oyunculuğuyla hafızalarda yer ettikten sonra Çukur dizisinin kadrosuna katılan Burak Dakak'ı tercih etti.

DEMİRKUBUZ'UN ÖDÜLLERİ

1994 - C Blok - En İyi Yönetmen ve Film

1997- Masumiyet - Halk Jurisi Avni Tolunay Ödülü

1999 - Üçüncü Sayfa - Behlül Dal Juri Özel Ödülü

2001 – İtiraf - En İyi Yönetmen ve Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü

2001 – Yazgı- En İyi 3. Film ve En İyi Yönetmen

2003 - Bekleme Odası - Behlül Dal Juri Özel Ödülü ve En İyi Türk Yönetmen

2006 – Kader - En İyi Film, FIPRESCI Ödülü

2012 – Yeraltı - En İyi Film, En İyi Yönetmen

FİLMLERİ

-C Blok (1994)

-Masumiyet (1997)

-Üçüncü Sayfa (1999)

-İtiraf (2001)

-Yazgı (2001)

-Bekleme Odası (2003)

-Kader (2006)

-Kıskanmak (2009)

-Yeraltı (2012)

-Bulantı (2015)

-Kor (2016)