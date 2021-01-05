Her yıl yapılan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) alımları için bu yıl da yeni kadrolar açıldı. Müdürlükte yapılan açıklamada OGM bünyesine memur personel istihdam edileceği belirtildi. Peki; OGM memur alımı başvuru ne zaman? OGM personel alımı şartları neler? OGM personel maaşları ne kadar 2020- 2021?

OGM PERSONEL MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

OGM alımları için başvurularda son gün 7 Ocak 2021 olduğu bilgisi verildi. Tercihlerini yapmak isteyen adayların bu tarihe kadar ÖSYM'nin internet adresi üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.

DİKKAT

KPSS tercih işlemleri ücretsiz olacak. KPSS sonrası ilk atamalarda tercih ücreti alınmıyor. 2021'de yapılacak diğer memurluk tercihlerinde ise ücret alınacaktır.

OGM MEMUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

OGM alımları ÖSYM AİS sayfasından yapılıyor. Aşağıdaki KPSS 2020/2 tercih linkine tıklayarak size uygun olan kodları girin.

ÖSYM KPSS/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

OGM personel alımına başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir;

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan kadroları tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kılavuzda yer alan pozisyonları tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin 6. fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

OGM PERSONEL MAAŞLARI NE KADAR?

2020 yılında OGM memur personel maaşları aşağıdaki gibidir; 2021 yılında belirtilen maaşlar henüz açıklanmadı;

TMO memur alımı başvuru ne zaman? TMO personel alımı şartları neler? TMO personel maaşları ne kadar 2020- 2021 ?

DHMİ memur alımı başvuru ne zaman? TMO personel alımı şartları neler? DHMİ personel maaşları ne kadar 2020- 2021 ?