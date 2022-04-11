Orman Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde gerçekleştirilecek işçi alımı için geri sayım başladı. Personel ve işçi alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, alım şartlarının neler olduğunu merak ediyor. OGM personel alımı başvuru nasıl yapılır 2022? OGM işçi alımı başvuru ne zaman, başvuru şartları neler? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR 2022?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, beş bin personel alımı yapılacak. OGM’ye katılmak isteyen adaylar başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Başvuru şartlarının tamamına uyduğunu düşünene adaylar, Orman Genel Müdürlüğü’nün işçi alımına başvurmak için Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesine bireysel olarak giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN 2022?

OGM’nin açıkladığı duyuruya göre işçi alımı ile, orman işçisi olarak 3937, itfaiyeci olarak 500, aşçı olarak 280, fidanlık işçileri ve bahçıvan olarak 183, işletme elektronik bakımcısı olarak 100 kişi bünyelerine dahil olacak. Başvuru şartlarını yerine getiren adaylar, 11 Nisan- 15 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden başvuru yapabilirler.

OGM BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2022?

Sözlü ve uygulamaları olarak yapılacak sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının dört katı aday çağrılması bekleniyor. Bu adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. OGM işçi alımı başvuru şartları ise şöyle;

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

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