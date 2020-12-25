Öğrenci yurtları olarak kiralanan binalar TÜRGEV ve TÜGVA'ya devredildi, kiraları belediye ödedi!

Sayıştay'ın çeşitli denetimler sonucu hazırladığı Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin raporda, Atakum'da bulunan iki binanın öğrenci yurdu olarak kiralanmasının ardından Türkiye Gençlik ve Hizmet Eğitim Vakfı (TÜRGEV) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'na devredildiği, bu binaların kiralarının ise belediye tarafından ödendiğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı.

BELEDİYE, YILLIK 903 BİN LİRA KİRA ÖDEMİŞ

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu iki bina için 2019 yılında, toplamda 903 bin 310 lira kira bedeli ödediği belirlendi. Belediyelerin, asli görevlerinin yanında, okul öncesi eğitim kurumları açabileceğini, devlete ait okul binaları ve yükseköğrenim öğrenci yurtları yapabilecek veya bunların bakım ve onarımları ile her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyacını karşılayabileceğini belirten Sayıştay, "Ancak vakıf veya dernekler adına faaliyetlerini ve işlemlerini yürüten bir yükseköğrenim öğrenci yurduna, idarenin kiracı olduğu bir taşınmazın kullanımının bırakılması bu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

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İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BULUNMAYAN BİN 28 BİNA KİRAYA VERİLMİŞ

Raporda ayrıca, gecekonduların ıslahı için açılan fon hesabında biriken yaklaşık 872 bin lira paranın amacı dışında kullanıldığı, belediyenin kiraya verilen işyerlerinden 1028’inin işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı tespitlerine de yer verildi.

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