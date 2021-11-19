Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından olan Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, Lc Waikiki, De Facto öğretmenler günü indirimi var mı? Türkiye’nin sevilen markaları her sene Öğretmenler Günü’nde öğretmenler için yaptığı indirimlerle dikkat çekiyor. Bu yıl da özel indirimlerin olup olmadığı merakla araştırılıyor. İşte, Öğretmenler günü indirimleri 2021 | Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, Lc Waikiki, De Facto öğretmenler günü indirimleri

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İNDİRİMLERİ 2021

24 Kasım 2021 Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Her yaşa her bütçeye uygun geniş ürün yelpazesiyle Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, Lc Waikiki, De Facto markalarının indirim fırsatları başladı.

TRENDYOL, HEPSİBURADA, ÇİÇEKSEPETİ, LC WAİKİKİ, DE FACTO

Çiçeksepeti indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz

Trendyol 23-26 Kasım tarihleri arasında Efsane günler indirimlerini duyurdu. Trendyol efsane günler indirimine buradan ulaşabilirsiniz

LC Waikiki, geçen sene 20-24 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerin çocuk ve yetişkin ürünlerinde yapacakları tüm alışverişlerde % 30 indirim uygulamıştı. Fakat bu sene LC Waikiki henüz bir kampanya açıklamasında bulunmadı. Konuyla alakalı gelişmeler bekleniyor.

Hepsiburada indirimlerine buradan ulaşabilirseniz

De Facto öğretmenler günü indirimleri için internetten sitesinden indirim yapılacağına dair açıklamayı şu şekilde duyurdu;

"Öğretmenler Günü kampanyası kapsamında bu platformlarda çok sayıda fırsat ürünü ön plana çıkmaktadır. Önemli olan kaliteli alışverişi uygun fiyata yapabileceğiniz bir marka tercih etmenizdir. Bunun için DeFacto mağazalarını ziyaret edebilir, aradığınızı kolayca bulabilirsiniz."

Defacto indirimine buradan ulaşabilirsiniz

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

İnsan, dünyaya geldiğinde, daha bebekken gözlerini açar açmaz çevresindekilerini hissetmeye çalışır. Yemeyi, içmeyi, emeklemeyi, yürümeyi, koşmayı ve konuşmayı öğrenir. Kendisini ve çevreyi algılamaya çalışır. Tüm bunlara karşın yine de yardıma muhtaçtır.

İnsanın yaşamdaki ilk yardımcıları anne, baba, abla, ağabey, nine ve dedesidir. Büyüyüp gelişen çocuk bilgilenme sürecine girer. Bu nedenle aile içi eğitim ve öğretim yetersiz kalır. Çocuğun bu döneminde ihtiyaç duyduğu eğitimin, ancak okulda ve öğretmen kılavuzluğunda sistemli bir eğitimle olacağı somut olarak ortaya çıkmıştır. Okulun ve öğretmenin devreye girmesiyle ailenin de bu konuda sorunu çözülür.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir.