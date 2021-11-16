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  3. Öğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartları

Öğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartları

24 Kasım Öğretmenler Gününe az bir zaman kala herkes en güzel resimli Öğretmenler Günü mesajlarını araştırıyor. Bu öğretmenler gününde öğretmenlerinize, öğretmen yakınlarınıza göndermeniz için en güzel resimli Öğretmenler Günü mesajlarlarını ve tebrik kartlarını sizler için derleyerek bir araya getirdik. İşte, Öğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartları

Öğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartları

24 Kasım Öğretmen Günü'ne az bir zaman kala öğrenciler, veliler ve öğretmen yakınları tarafından resimli Öğretmenler Günü mesajları ve tebrik kartları araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için en güzel resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü Resimli mesajlarını ve tebrik kartlarını derledik. İşte, Öğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartları

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI 2021

Hepimizin belli bir zamanda elinden geçtiğimiz o güzel insanların kutlu günü yani 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerimiz’e gönderebileceğiniz en güzel Öğretmenler günü mesajları (Resimli Öğretmenler günü mesajları) bu sayfada derledik.

Öğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartları

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Öğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartları

 O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Öğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartları

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Öğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartları

Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartları

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartları

Ögretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun!

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TEBRİK KARTLARI

Öğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartları

Öğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartlarıÖğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartlarıÖğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartlarıÖğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartlarıÖğretmenler günü resimli mesajları 2021 | 24 Kasım Öğretmenler günü tebrik kartları

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

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