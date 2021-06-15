Oğur isminin anlamı nedir, Oğur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Oğur isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Oğur ismi ne demek, Oğur ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Oğur isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Oğur İsminin anlamı nedir? TDK Oğur anlamı:

Oğur İsminin anlamına TDK'da ulaşılamamıştır.

Oğur İsmi Kuranda geçiyor mu?

Oğur İsmi Kuranda geçmemektedir.

Oğur isminin kökeni:

Oğur ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Oğur ismini kullanan 714 kişi bulunmaktadır.

Oğur isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Oğur isminin rengi:

Barut

Oğur ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Oğur isminin Harf Analizi Nedir ?

Oğur ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

O : Sağduyulu, utangaç

Ğ : Dirençli, zor hayat dersleri

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

Oğur isminin Numerolojisi Kaçtır?

Oğur ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

O : 18

Ğ : 9

U : 25

R : 21

= 73 – Oğur İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Oğur ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Oğur isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Oğur isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

O: 6 Ğ: 7 U: 3 R: 9 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Oğur isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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