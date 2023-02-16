Okay Yokuslu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okay Yokuslu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Okay Yokuslu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Okay Yokuslu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Okay Yokuslu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okay Yokuslu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okay Yokuslu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okay Yokuslu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okay Yokuslu 9 Mart 1994 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Okay Yokuşlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okay Yokuslu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOOTALENT yapmaktadır. Okay Yokuslu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Bromwich futbol takımında oynamaktadır. West Bromwich takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Okay Yokuslu'nin West Bromwich ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Okay Yokuslu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Okayokuslu

http://www.instagram.com/okayokuslu/?hl=de

Okay Yokusluboyu ve yaşı kaç

Okay Yokuslu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okay Yokuslu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Okay Yokuslu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okay Yokuslu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2006 yılında Altay SK Alt

14 Ocak 2010 yılında Altay SK

1 Temmuz 2011 yılında Kayserispor

8 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor

1 Temmuz 2018 yılında Celta Vigo

1 Şubat 2021 yılında West Brom

30 Haziran 2021 yılında Celta Vigo

26 Ocak 2022 yılında Getafe

30 Haziran 2022 yılında Celta Vigo

18 Temmuz 2022 yılında West Brom

Okay Yokuslu kimdir

Okay Yokuslu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okay Yokuslu şuan West Bromwich takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Altay (2004-2005)

Okay Yokuslu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 4 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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Okay Yokuslu nereli

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