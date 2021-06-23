Oksu isminin anlamı nedir, Oksu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Oksu isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Oksu ismi ne demek, Oksu ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Oksu isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Oksu İsminin anlamı nedir? TDK Oksu anlamı:

Oksu isminin anlamı hakkında TDK sözlüğünde bilgi yer almamaktadır.

Oksu İsmi Kuranda geçiyor mu?

Oksu ismi Kuran-ı Kerim'de maalesef geçmemektedir.

Oksu isminin kökeni:

Oksu ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Oksu ismini kullanan sadece 1 kişi bulunmaktadır.

Oksu isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Oksu isminin rengi:

Kehribar

Oksu ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Oksu isminin Harf Analizi Nedir ?

Oksu ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

O : Sağduyulu, utangaç

K : Kariyerli

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Oksu isminin Numerolojisi Kaçtır?

Oksu ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

O : 18

K : 14

S : 22

U : 25

= 79 – Oksu İsminin Numeroloji Toplamı 79’dir.

Oksu ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Oksu isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Oksu isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

O: 6 K: 2 S: 1 U: 3 = 12

1 + 2 = 3 Kader sayısıdır

Oksu isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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