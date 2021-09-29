Okul Öncesi Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Okul Öncesi Öğretmeni Maaşları, ve İş İlanları

Okul Öncesi Öğretmeni görev tanımı nedir, Okul Öncesi Öğretmeni ne iş yapar, Okul Öncesi Öğretmeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Okul Öncesi Öğretmeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Okul Öncesi Öğretmeni Tanımı;

Okul öncesi çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirilip okula hazırlanması amacıyla fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişmelerini sağlayan programları hazırlayıp uygulayan kişidir.

Okul Öncesi Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Okul Öncesi Öğretmeni Maaşları

Okul Öncesi Öğretmeni maaşı ortalama aylık 4.450 - TL’dir. En düşük Okul Öncesi Öğretmeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Okul Öncesi Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Okul Öncesi Öğretmeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Okul Öncesi Öğretmeni Ne İş Yapar?

Okul Öncesi Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bakanlık talimatları doğrultusunda resmi ve özel anaokulu, kreş ve diğer hazırlık okulu kuruluşlarının uygulayacağı yıllık, aylık ve günlük çalışma programlarını hazırlamak,

b) Günlük yemek listesi ile çocukların uyku ve oyun saatlerini belirlemek,

c) Uyku saatlerinde çocukların yatağa yatmalarına nezaret etmek,

d) Çocukların zihinsel yönden gelişmelerini sağlayacak konuları günlük yaşantılarından çocukların anlayacağı örneklerle oyun, müzik, hikaye anlatma, tartışma, şarkı söyleme ve söyletme, çeşitli yarışma ve faaliyetler, dans, çeşitli çizim, resim ve model yapma gibi faaliyetlerle el becerileri ve oyuncaklardan yararlanarak anlatmak,

e) El becerilerini geliştirerek kalem tutmalarını, resim yapmalarını, oyuncakları kullanmalarını, oynamalarını ve bu tür yollarla duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olmak,

f) Çocukların ilgi ve yönelişlerini geliştirip uyarmak,

g) Kendine güven, cesaret ve kendi başlarına hareket edebilmelerini sağlamak,

h) Ortak sosyal davranış ile çocukların fiziksel gelişmelerini artırmak üzere faaliyetler organize etmek,

i) Çocukların itaat ,sabır, tolerans ve sosyal davranışlarıyla diğer unsurlarda eğitilmesine çalışmak,

j) Masal, hikaye, bilmece,şarkı, şiir yoluyla dil gelişmelerini sağlamak,

k) Çocuklar için gözlem dosyaları tutup, velilerine çocuğun dönem içindeki gelişmesi hakkında bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Okul Öncesi Öğretmeni Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sınıf Öğretmenleri Ve Okul Öncesi Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Okul Öncesi Öğretmenleri

Okul Öncesi Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Okul Öncesi Öğretmeni mesleğinin meslek kodu 2342.01 olarak belirlenmiştir



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