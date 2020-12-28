Olay TV'den yeni hamle: İsmini tvhaberi.com olarak değiştirdi!

İş insanı Cavit ÇAğlar'ın sahibi olduğu Olay Tv, 26 gün devam eden varlığının ardından yayın hayatının durdurulmasıyla gündeme geldi. Bunun üzerine sosyal medya ve internet sitesindeki ismini değiştiren platform, yeni adını duyurduğu açıklamasında, "haberciliğin fabrika ayarlarına dönüş süreci tvhaberi.com'da devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

TVHABERİ.COM İLE YAYINDA

30 Kasım'da başladığı yayın hayatına 6 Ekim'de yayınlarının durdurulmasıyla ara veren Olay TV, sosyal medya ve internet sitelerindeki isimlerini değiştirdi. Daha önce sosyal medyada @olaytv kullanıcı adıyla faaliyet gösteren haber platformu, yeni hesap adını @tvhabericom, internet portalını da tvhaberi.com adresine taşıdı. Konuya ilişkin TVhaberi.com'un haberinde "haberciliğin fabrika ayarlarına dönüş süreci tvhaberi.com'da devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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NE OLMUŞTU?

Çok sayıda deneyimli gazeteciyi kadrosuna katan kanal, 25 Aralık Cuma günü ekranını karartarak yayın hayatını sonlandırdı. TV kanalının sahibi Cavit Çağlar, mevcut yatırım ve kadrodan tümüyle vazgeçerken, kanalın bir diğer ortağı olan Hüseyin Köksal, aynı kadroyla yola devam etmek için yeni bir frekans arayışına girdi. İşsiz kalan 180 çalışanın umutlu bekleyişi sürerken, kanalın dijitaldeki ve Twitter'daki adı da değişti.

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Daha önce @olaytvcom ismiyle haber paylaşımı yapan hesabın yeni adı @tvhabericom olurken, internet haberleri de tvhaberi.com adresi üzerinden yayımlanmaya devam ediyor.